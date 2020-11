Ken Spears è morto: il co-creatore di Scooby-Doo aveva 82 anni

Ken Spears è morto all'età di 82 anni: nella sua carriera era diventato famoso per essere stato il co-creatore di Scooby-Doo.

La notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale rilasciato dalla famiglia in cui si svela inoltre che soffriva della demenza a corpi di Lewy.

Il figlio di Ken Spears, Kevin, ha dichiarato che il padre è morto a causa di alcune complicazioni legate alla patologia contro cui stava lottando da tempo. Il comunicato della famiglia sottolinea: "Sarà sempre ricordato per la sua intelligenza, il suo talento nella narrazione, la sua lealtà nei confronti della famiglia e la sua forte etica professionale. Ken non solo ha lasciato il segno nella sua famiglia, ma ha toccato le vite di tantissime persone essendo il co-creatore di Scooby-Doo. Ken è stato un modello per noi nel corso della sua vita e continuerà a vivere nei nostri cuori".

Spears era nato nel 1938 ed era cresciuto a Los Angeles, in California, diventando grande amico del figlio di William Hanna. Nel 1959 è stato assunto tra le fila della Hanna-Barbera Productions iniziando a lavorare nel campo del montaggio sonoro e incontrando Joe Ruby, con cui ha collaborato a lungo.

La coppia di artisti ha creato serie come Scooby-Doo, Dog Wonder, Jabberjaw e Dynomutt. Nel 1977 gli amici avevano fondato la Ruby-Spears Productions occupandosi di progetti come Superman, Mister T, Alvin and the Chipmunks fino a quando entrambi sono andati in pensione.