Kelly LeBrock su Steven Seagal: "È un uomo triste e da piccolo ha subito bullismo"

Kelly LeBrock è intervenuta su Steven Seagal, definendo il suo ex marito come "un'autentica tragedia a Hollywood". L'attrice ha poi augurato il meglio al protagonista di Trappola sulle montagne rocciose.

Nel corso di un'intervista con Page Six, Kelly LeBrock ha detto a proposito di Steven Seagal: "Mi dispiace davvero per lui ma è una tragedia a Hollywood. Lui è stato fortemente bullizzato da bambino e credo che le vittime di comportamenti del genere smarriscano la loro infanzia. Si tratta di una persona davvero triste, gli auguro il meglio".

Nel corso degli anni, Steven Seagal è stato ripetutamente accusato di violenza sessuale da più donne. Kelly LeBrock e l'attore sono stati sposati dal 1987 al 1996 e hanno avuto tre figli insieme - Annaliza, Arissa e Dominic. Ad accusare l'interprete di violenza sessuale sono state anche Jenny McCarthy, Portia de Rossi e Juliana Margulies.

Dopo il divorzio da Steven Seagal, Kelly LeBrock ha lasciato Hollywood e si è trasferita in un ranch a Santa Ynez Valley. A questo proposito, l'attrice ha dichiarato: "Sapete, la fama non mi ha mai impressionato! Credo di essere una persona normale che fa semplicemente il suo lavoro".

Kelly LeBrock ha raggiunto la fama all'età di 19 anni grazie a uno special di 24 pagine su Vogue, a un contratto con Dior e a una reclame realizzata per Pantene. A proposito dei tanto celebrati e famigerati anni '80, l'attrice ha dichiarato: "Non li odio. Penso soltanto che la reclame di cui sono stata protagonista sia davvero ridicola. Non sapevo come pronunciare quella frase terribile - 'Non odiarmi semplicemente perché sono bellissima' - ma, alla fine, ci sono riuscita".

Kelly LeBrock in La signora in rosso

Protagonista de La signora in rosso e La donna esplosiva, l'attrice ha recentemente recitato in Tomorrow's Today. La LeBrock, però, non pensa di rimanere a Hollywood e ha affermato: "Ho voglia soltanto di essere sposata e di stare con i miei nipoti. Sto con un neurologo, la mia vita è pienissima e a me va bene così. Era da tanto tempo che non ero così innamorata e felice".