Keke Palmer star del thriller storico "Alice"

Keke Palmer sarà la protagonista del film Alice, progetto ispirato a fatti realmente accaduti che verrà prodotto da Steel Springs Pictures.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Krystin Ver Linden compierà il suo esordio dietro la macchina da presa e sarà autrice anche della sceneggiatura.

Il film Alice è ispirato alla storia vera di una donna che vive nella Georgia dell'800 come schiava e riesce a fuggire dalla proprietà del proprio rapitore scoprendo una sconvolgente realtà: è il 1973.

Il thriller avrà tra i suoi produttori Peter Lawson, già nel team di John Wick e Spotlight. Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di agosto in Georgia.

La protagonista Keke Palmer ha dichiarato: "Così tanti film che raccontano la nostra epoca hanno le proprie radici nella rappresentazione di una donna afroamericana come vittima. Questa storia è l'opposto ed è quello che mi ha attirato della prospettiva di Krystin Ver Linden. Affronta la dura realtà della schiavitù e del privilegio bianco mentre offre ispirazione e rivendicazione attraverso il percorso di Alice. Non voglio che nessuno esca dalla sala sentendosi debilitato, voglio che si sentano in controllo".