Keke Palmer sulla fan che l'ha filmata contro la sua volontà: "Ha invaso la mia privacy"

Mentre la stella di Keke Palmer continua a crescere, purtroppo, cresce anche la facilità con cui i fan sono capaci di riconoscerla in pubblico e l'attrice si è recentemente aperta a proposito di un incidente che ha avuto luogo in un bar: una fan l'ha filmata contro la sua volontà, invadendo la sua privacy.

La Palmer, nota per aver interpretato un ruolo nel film Una parola per un sogno nel 2006 e per aver indossato i panni di Mary nel film Disney per la televisione Jump In!, si aspetta che i fan rispettino la sua privacy indipendentemente dalla sua fama e di recente ha scelto Twitter per descrivere in dettaglio una sua spiacevole interazione con una fan.

"No significa no, anche quando non riguarda il sesso. Ero al bar l'altro giorno e questa ragazza mi ha chiesto tre volte una foto e le ho detto tre volte gentilmente che non volevo farmela scattare in quel momento e lei ha proceduto a filmarmi contro la mia volontà...", ha raccontato la star.

Keke Palmer, consapevole del fatto che se si fosse arrabbiata sarebbe stata incolpata per l'incidente, ha concluso il suo racconto dicendo: "Se mi fossi incazzata con lei o se le avessi urlato contro avrebbero detto tutti che ero nel torto, quindi ho soltanto riso nervosamente mentre la mia privacy veniva invasa."