Keira Knightley star del film sci-fi Conception

Keira Knightley sembra sarà la protagonista del nuovo film sci-fi Conception, collaborando quindi per la seconda volta con la regista Camille Griffin dopo aver realizzato insieme Silent Night.

Nel team della produzione, inoltre, ci saranno anche Celine Rattray e Trudie Styler tramite la loro Maven Screen Media.

La conseguenza: Keira Knightley in una scena

La storia di Conception è ambientata in un futuro non troppo lontano in cui il governo britannico mette in vigore delle leggi autoritarie riguardanti la genitorialità. Keira Knightley avrà la parte di una responsabile del rilascio delle licenze che crede fermamente nel controverso sistema fino a quando un evento inaspettato mette in pericolo il suo status nell'amministrazione che ha sempre difeso e sostenuto.

L'attrice britannica ha recitato recentemente in Silent Night, diretto proprio da Camille Griffin e prodotto dallo stesso team.

La regista sarà coinvolta come sceneggiatrice e dietro la macchina da presa in occasione di Conception, film che può contare sul sostegno di Searchlight.

Keira Knightley ha recentemente parlato delle sue esperienze negative nel mondo di Hollywood spiegando perché in certi casi preferisce lavorare con un team al femminile: "Nel caso in cui mi troverò a interpretare film che racconteranno storie di maternità o di accettazione del proprio corpo, preferirei lavorare con registe donne. Non voglio chiudere la porta ai registi uomini ma esprimere una semplice preferenza".