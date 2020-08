Keira Knightley star della serie The Essex Serpent, prodotta per Apple TV+

L'attrice Keira Knightley ha trovato un altro progetto televisivo: The Essex Serpent, prodotta per la piattaforma di streaming Apple TV+.

Keira Knightley sarà la protagonista di The Essex Serpent, una serie televisiva prodotta per Apple TV+ e tratta dal romanzo scritto da Sarah Perry.

Il progetto sarà prodotto da See-Saw Film, già nel team che ha portato al successo sul piccolo schermo Top of the Lake.

La serie The Essex Serpent sarà scritta da Anna Symon, autrice in passato di Mrs. Wilson, e diretta da Clio Barnard (Dark River).

Al centro della trama ci sarà Cora, da poco vedova e finalmente libera da un matrimonio all'insegna degli abusi, che si trasferisce nella piccola cittadina di Aldwinter, in Essex, intrigata da una superstizione locale legata al ritorno nell'area di una creatura chiamata Essex Serpent.

La storia è ambientata nel 1893 e Keira Knightley, oltre a esserne protagonista, sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva in collaborazione con Jamie Laurenson, Hakan Kouaetta, Patrick Walters, Iain Canning ed emile Sherman.

L'attrice, prossimamente, sarà inoltre protagonista di un'altra serie intitolata The Other Typist in cui sarà Rose: una giovane che lavora come dattilografa per la polizia e si ritrova coinvolta nel mondo glamour della sua collega Odalie, il ruolo affidato a Keira Knightley. Quando viene commesso un crimine, tuttavia, non sarà chiaro quale delle due donne sia la più colpevole.