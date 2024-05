Keira Knightley star del film The Woman in Cabin 10, tratto dal libro di Ruth Ware

Netflix produrrà il film The Woman in Cabin 10, un adattamento del libro di Ruth Ware che avrà come star l'attrice Keira Knightley.

Keira Knightley sarà la protagonista del film tratto dal romanzo The Woman in Cabin 10, scritto da Ruth Ware, che verrà prodotto per Netflix.

Alla regia del progetto ci sarà Simon Stone, che aveva già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di The Dig, il lungometraggio con protagonisti Carey Mulligan, Ralph Fiennes e Lily James.

Cosa racconterà il film

The Woman in Cabin 10 racconta la storia di una giornalista specializzata in viaggi, ruolo affidato a Keira Knightley, che deve seguire il debutto di uno yacht lussuoso. Quando assiste a un omicidio, con un passeggero lanciato in mare durante la notte, nessuno le crede perché non manca nessuno all'appello a bordo dell'imbarcazione. La donna va quindi alla ricerca di risposte, mettendo a rischio la sua vita mentre la nave prosegue il suo viaggio.

La sceneggiatura è stata firmata da Joe Shrapnel e Anna Waterhouse.

Lo strangolatore di Boston: Keira Knightley in una scena del film

Keira Knightley è attualmente impegnata nelle riprese della serie Black Doves, sempre per Netflix, e ha recitato recentemente nei film The Aftermath e Boston Strangler.

L'attrice, prossimamente, sarà inoltre star di Conception, film scritto e diretto da Camille Griffin.

La storia è ambientata in un futuro non troppo distante, nel Regno Unito. Il governo ha preso il controllo sulla possibilità di diventare genitori.

Rita, interpretata da Keira, è una leale impiegata statale e crede nel sistema che sostiene, fino a quando degli eventi mettono a rischio la sua situazione, trasformandola nella vittima delle stesse leggi che ha inflitto agli altri.