Keanu Reeves riunisce la band: ecco dove si esibiranno i Dogstar dopo oltre 20 anni

I Dogstar si sono ufficialmente riuniti e ora la storica band di Keanu Reeves si sta preparando per l'imminente tour e per il loro nuovo album: l'attore suona il basso nel gruppo rock che comprende anche il chitarrista/cantante Bret Domrose e il batterista Rob Mailhouse.

Il gruppo ha deciso di celebrare la loro reunion in via ufficiale con un'esibizione il 27 maggio al festival musicale BottleRock Napa Valley, dove suoneranno una scaletta di brani inediti che i fanno potranno ascoltare non appena uscirà il loro nuovo album. Questa sarà la loro prima esibizione dal vivo dopo oltre 20 anni.

La band aveva già pubblicato dei post relativi alla reunion e alla potenziale uscita di nuova musica sui loro account social, ma la notizia non è stata annunciata ufficialmente fino a questo mercoledì. Ricordiamo che il gruppo, formatosi nella prima metà degli anni '90, è stato attivo fino ai primi anni 2000 e nel corso degli anni ha pubblicato un EP intitolato "Quattro Formaggi" e due album (Our Little Visionary e Happy Ending, l'ultimo dei quali includeva una cover di "Superstar" dei Carpenters).

La band di Keanu Reeves ha suonato in svariate location sparse per tutti gli Stati Uniti, prendendo parte anche a festival internazionali come Glastonbury. Il gruppo, nel corso degli anni, ha anche aperto concerti per artisti del calibro di David Bowie e Bon Jovi e la loro ultima esibizione ha avuto luogo in Giappone, nel lontano 2002.