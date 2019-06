Keanu Reeves: grazie a Fortnite ora ha un nuovo soprannome

L'ingresso nel mondo di Fortnite ha regalato a Keanu Reeves un nuovo soprannome e un nuovo segmento di pubblico: resta sempre il divo più buono del mondo, ma ora è anche l'attore più amato da bambini e adolescenti fan del gioco.

Sembrano definitivamente passati i tempi in cui la gente lo fermava per strada esclamando: "Oh, ma tu sei Neo!", adesso bambini e ragazzini, quando incontrano Keanu Reeves, gli chiedono "Ma tu sei davvero il tipo di Fortnite?". A rivelarlo è stato il direttore creativo di Epic Games, Donald Mustard, durante l'E3, e per l'occasione ha anche confermato che no, la skin conosciuta come Il Mietitore non era direttamente ispirata a Keanu Reeves: "Per strada gli capitava sempre più spesso di incontrare bambini che non lo chiamavano Neo o John Wick ma si rivolgevano a lui come "il tipo di Fornite". La cosa bella è che Keanu non aveva idea di cosa fosse Fortnite!".

Quello che il divo ignorava è che i ragazzini in questione facevano molto probabilmente riferimento al personaggio conosciuto come Il Mietitore (che è uno dei soprannomi di John Wick), comunemente chiamato, appunto, John Wick. Il Mietitore ha un ruolo importante nell'universo di Fortnite, è una delle skin più utilizzate dai giocatori e, come è sotto gli occhi di tutti, somiglia a John Wick, ovvero a Keanu Reeves. Certo, l'attore ha confidato a Mustard di non vedere poi tutta questa somiglianza tra il suo aspetto e quello del personaggio, da qui l'idea di Epic Games: creare effettivamente una skin di John Wick. In questo modo anche Keanu Reeves ora saprà, quando un bambino lo fermerà al grido di "t_u sei il tipo di Fortnite_", che sì, sta parlando proprio con lui.