Keanu Reeves: un fan trailer lo mostra nei panni di Ghost Rider

Grazie a The Matrix Resurrections, Keanu Reeves è sulla cresta dell'onda. Adesso, in rete è diventato virale un nuovo fan trailer che lo mostra nei panni di Ghost Rider, supereroe appartenente al pantheon dei Marvel Studios.

In passato, Keanu Reeves ha rivelato che proverebbe enorme piacere a interpretare un personaggio come Ghost Rider e stryderHD lo ha immediatamente accontentato dando vita a un fan trailer caricato su YouTube. Il video utilizza clip tratte dai film con Nicolas Cage, da Agents of SHIELD e da altri progetti con Keanu Reeves. Il risultato è divertente e introduce ciò che potremmo vedere su grande schermo tra qualche anno.

Recentemente, Keanu Reeves ha dichiarato a Esquire: "Per me sarebbe un onore prendere parte a questo multiverso a cui si sono uniti i migliori registi e i più grandi visionari in circolazione che sono stati in grado di dare vita a qualcosa di unico. L'ambizione è davvero smisurata. Sarebbe davvero figo fare parte di questa realtà".

A partire dall'1 gennaio 2022, Keanu Reeves sarà nelle sale italiane grazie a The Matrix Resurrections, in cui tornerà a vestire i panni di Neo. Oltre a lui, il film sarà costituito da un cast che comprende i nomi di Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci, Ellen Hollman, Lambert Wilson e Jada Pinkett Smith. A dirigere il film è Lana Wachowski, a partire da una sceneggiatura co-firmata da David Mitchell e Aleksander Hemon.