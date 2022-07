Kazuki Takahashi è morto: l'autore dell'anime Yu-Gi-Oh è stato trovato cadavere in mare

Kazuki Takahash è morto: l'autore del dell'anime Yu-Gi-Oh è stato trovato cadavere ieri 6 luglio 2022. La notizia è stata riferita dall'emittente nipponica NHK, il ritrovamento è avvenuto al largo dell'arcipelago di Okinawa. Kazuki Takahash, 60 anni, era nato a Tokio il 4 ottobre 1961, la TBS riporta che sul corpo ci sono ferite causate da morsi di squalo, che potrebbero essere state inflitte post mortem.

Il corpo senza vita di Kazuki Takahash è stato ritrovato dalla guardia costiera che ne ha certificato il decesso, l'uomo portava con sé delle attrezzature di snorkeling. Secondo quanto riferito da NHL, l'incidente, su cui non sono stati rilasciati particolari, tranne il fatto che è in corso un'indagine da parte della polizia, si è verificato al largo di Nago, città dell'arcipelago Okinawa. L'allarme era stato lanciato dalla società che gli aveva noleggiato la macchina che, nonostante i ripetuti tentativi, non era riusciva a contattarlo.

Secondo quanto riporta TBS, le autorità hanno affermato che il corpo presenta ferite alla pancia e alle parti inferiori del corpo, causate apparentemente dai morsi di uno squalo o di qualche altra creatura marina. Non si sa se le ferite sono state inflitte post mortem.

I lavori di Kazuki Takahash sono molto noti sia in patria che all'estero. Il mangaka ha raggiunto la notorietà grazie al manga Yu-Gi-Oh!, il cui successo ha generato un merchandising correlato, che va dal famoso gioco di carte collezionabili ai videogiochi e ai giocattoli. Yu-Gi-Oh!, che in italiano significa 'il Re del gioco', tratta di un mondo fantastico in cui i personaggi si sfidano a duello tramite carte che prendono vita durante il combattimento. Yu-Gi-Oh! è stato pubblicato in Giappone dalla Konami e in Occidente dalla Upper Deck Entertainment.

Il gioco ha raggiunto la sua massima popolarità tra gli anni novanta e l'inizio del nuovo millennio. In Italia, il manga arrivò nel 2000 grazie a Panini Comics che lo scorso mese di giugno aveva iniziato a rieditarlo. In Giappone il primo numero del manga risale al 1996, l'ultimo volume è stato pubblicato nel 2004.