Kaya Scodelario star del film Don't Make Me Go

Kaya Scodelario sarà la protagonista del film Don't Make Me Go, un progetto prodotto da Amazon Studios.

La regia è stata affidata a Hannah Marks e la sceneggiatura è firmata da Vera Herbert.

Il progetto è attualmente in post-produzione e al centro della trama di Don't Make Me Go c'è un padre single che porta con sé la figlia teenager in un viaggio nel tentativo di trovare la madre con cui non hanno più rapporti, oltre a cercare di insegnarle tutto ciò di cui potrebbe aver bisogno per affrontare il resto della sua vita.

Nel cast,, oltre a Kaya Scodelario, ci sono John Cho, Mia Isaac e Jade Harlow. Nel team della produzione ci sono Donald De Line, e Leah Holzer e Peter Saraf di Big Beach Films.

Kaya Scodelario, prossimamente, sarà una delle protagoniste del film Resident Evil: Welcome to Racoon City, che verrà distribuito nelle sale dal mese di novembre.