Katy Perry lancia fette di pizza ai fan dopo un concerto (video)

Katy Perry durante un concerto a Las Vegas ha iniziato a lanciare pizze verso il pubblico: il video del gesto è diventato subito virale ed è stato commentato sui social dove molti hanno rimproverato la star californiana, considerando l'azione uno spreco di cibo, particolarmente grave in questo momento storico.

La fidanzata di Orlando Bloom ama la pizza, tanto che nel 2014 la pop star si presentò a una festa organizzata al Philadelphia Museum of Art vestita da fetta di pizza, ma nessuno si aspettava che nel corso di un concerto potesse lanciarne

verso i fan. Eppure è successo la scorsa sera a Las Vegas, durante una delle tappe che l'artista californiana ha programmato per il tour che toccherà molte città statunitensi.

Nel video diventato virale, la cantante di Dark Horse è in piedi alle spalle della consolle del Disk Jockey, Katy quando arrivano le pizze, invece di passarle ai fan che si trovano in prima fila, ha preferito lanciarle, trasformandosi in una discobola. Dopo il primo lancio corto, Perry ancora ballando al ritmo della musica, prende un'altra fetta, e la lancia con più forza. Sicuramente durante il volo qualcuno si sarà macchiato il vestito col pomodoro, mentre la pizza, toccata da tante mani, sarà stata sicuramente immangiabile.

Il lancio della pizza ha ricevuto numerose critiche sui social, molti lo trovano poco appropriato, soprattutto se contestualizzato nel momento storico che stiamo vivendo. Altri fan, che hanno già il biglietto per i prossimi concerti, sperano di essere i destinatari della pizza lanciata dalla Perry.

Il rapporto di Katy Perry con il cibo è sempre stato particolare, nel 2019 sfilò sul red carpet del Met Gala con un abito a forma di hamburgher, il suo amore per il mangiare ha spinto Just Eat UK a sceglierla come testimonial della sua campagna pubblicitaria.