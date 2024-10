Kathy Bates, la sorprendente reazione della madre all'Oscar per Misery non deve morire

Nel corso di un'intervista rilasciata a CBS Sunday Morning in onda nel weekend, il giornalista Ben Mankiewicz ha chiesto all'attrice in che modo reagì la sua famiglia alla vittoria dell'Oscar quale miglior attrice per la sua interpretazione di Annie Wilkes in Misery non deve morire.

Bates ha confessato che la madre Bertye Bates non rimase particolarmente impressionata dalla notizia, semplicemente perché non la riteneva così importante da suscitare un clamore come solitamente accade quando si assegnano gli Oscar.

Niente di che

"Quando vinsi l'Oscar per Misery non deve morire mi disse di non capire tutto questo entusiasmo, non avevo scoperto la cura per il cancro" ha raccontato l'attrice, che pensava di aver dimenticato di ringraziare sua madre durante il discorso di ringraziamento. In realtà, il ringraziamento ci fu, come gli ha ricordato Mankiewicz.

Primo piano sorridente di Kathy Bates in Misery non deve morire

Sua madre aveva vissuto una vita complicata:"Quando è morta dissi 'Entra dentro di me'. Volevo che il suo spirito entrasse in me. Anche se abbiamo avuto molte difficoltà, volevo che il suo spirito entrasse in me e godesse di tutto quello che stavo vivendo io, per ciò che lei aveva sacrificato".

Rinviando il loro pensionamento, Bertye Bates e il padre dell'attrice, Langdon Bates, hanno potuto finanziare l'istruzione della figlia:"Mio padre ha letteralmente avuto un infarto dopo due o tre anni di sacrifici. Ha dovuto spendere una fortuna che non avevamo per mandarmi alla Southern Methodist University e ha continuato a lavorare quando aveva 70 anni. Hanno rinunciato a tanto".

Kathy Bates qualche settimana fa aveva considerato di lasciare Hollywood dopo aver subito uno sgarbo sul lavoro ma ha cambiato idea quando le è stato proposto il ruolo nel reboot di Matlock:"Non mi ritiro e mi piacerebbe restare nello show per tutto il tempo in cui andrà avanti".

Nuova versione della serie originale degli anni '80 con Andy Griffith, Matlock con Kathy Bates debutterà su CBS il 17 ottobre.