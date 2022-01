Kathryn Kates, attrice di Seinfeld e I molti santi del New Jersey, morta a 73 anni

Kathryn Kates, attrice di Seinfeld e I molti santi del New Jersey, è morta il 22 gennaio 2022 a 73 anni in Florida dopo una lunga battaglia con un tumore ai polmoni.

Kathryn Kates, attrice caratterista veterana apparsa in Orange Is the New Black, Seinfeld e Law & Order: SVU a suo nome, è morta il il 22 gennaio 2022 a 73 anni in Florida dopo una lunga battaglia con un tumore ai polmoni. La notizia è stata confermata a People dai portavoce dell'attrice.

Il manager dell'artista Bob McGowan ha scritto in un'e-mail: "Il mio cuore è spezzato, era la migliore. Per tutto il tempo in cui è stata malata, non si è mai lamentata".

dopo essersi fatta le ossa sulla scena teatrale di New York e Los Angeles, Kathryn Kates ha ottenuto ruoli televisivi di primo piano a metà degli anni '90, in particolare apparendo in due degli episodi più memorabili di Seinfeld: The Dinner Party (o episodio Babka) nel 1994 e The [Marble] Rye due anni dopo, nel 1996.

Altri crediti sul curriculum includono Matlock, Judging Amy, Lizzie McGuire e Caroline in the City, prima di ottenere ruoli ricorrenti in serie di successo Orange Is the New Black, Law & Order: SVU e Shades of Blue con Jennifer Lopez.

Più di recente, Kathryn Kates era apparsa nel corto Welcome to Sarajevo e aveva interpretato Angie DeCarlo nel prequel de The Sopranos, I molti santi del New Jersey. Prima di morire aveva completato le riprese del suo ultimo progetto, intitolato Maybe There's a Tree.

Il giorno dopo la sua morte, sul suo account Instagram è stato pubblicato un video in cui l'attrice declama un sonetto.