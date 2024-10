Kathryn Hahn svela il personaggio che l'ha messa più in crisi in tutta la sua carriera

La star di Agatha All Along ha svelato il lavoro sullo schermo che l'ha destabilizzata maggiormente.

Famosa tra i fan del Marvel Cinematic Universe per il ruolo di Agatha Harkness nella serie Disney+ Agatha All Along, Kathryn Hahn è un'attrice molto versatile, in grado di fornire delle ottime performance nel dramma come nella commedia.

L'attrice nell'ultimo periodo si sta dedicando molto al franchise Marvel, e la sua nuova serie da protagonista è disponibile da pochi giorni su Disney+. Ma qual è il progetto che ha più inquietato Kathryn Hahn?

Paura per Agatha

Si tratta proprio quello basato sulla potente strega al centro delle vicende di Agatha All Along, dopo essere comparsa da antagonista in WandaVision:"Il progetto più spaventoso al quale ho lavorato è stato WandaVision, perché è stato un salto nell'ignoto. Il mio ingresso nell'MCU è sempre sembrato un po' atipico. Non credo di aver avuto l'esperienza tipica dell'MCU" ha spiegato Hahn.

Kathryn Hahn in una scena di Agatha All Along

A partire dall'esordio:"WandaVision è uno show così sperimentale. Anche la sua realizzazione è stata molto diversa. Sembrava di fare teatro nel primo episodio. Eravamo un cast molto affiatato quindi eravamo davvero protetti dalle pressioni esterne dovute alla grandezza del progetto".

L'approccio con il personaggio non è stato complicato:"È stato così facile trovare Agatha dentro di me, non so cosa dica della sottoscritta il fatto di essere così vicina ad una strega!". Il divertimento avvertito nella serie l'ha convinta ad accettare la parte nello spin-off.

"Amo così tanto questo personaggio. Quando mi hanno chiesto di partecipare alla mia serie è stato uno shock. Ho praticamente accettato senza sapere quale fosse l'arco narrativo o di cosa avrebbe trattato lo show, perché mi fidavo tanto di Jac Schaeffer, la sceneggiatrice e Mary Livanos, la produttrice". Agatha All Along è attualmente disponibile su Disney+.