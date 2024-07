Kathryn Hahn, star di Agatha All Along, riassume l'intero MCU in una canzone, ecco il video!

L'attrice Kathryn Hahn, prossimamente star della serie Agatha All Along, ha riassunto l'intero MCU con una canzone mentre era ospite in tv.

Kathryn Hahn ha sostituito Jimmy Kimmel alla conduzione del suo talk show per una serata e la star di Agatha All Along ha colto l'occasione per rinfrescare la memoria degli spettatori con un recap del MCU.

Il divertente riepilogo è stato compiuto con una canzone e con l'aiuto di alcuni coristi.

La canzone recap del MCU

Il brano ripercorre la storia degli eroi della Marvel dal debutto di Iron Man sugli schermi fino a, ovviamente, alla prossima serie in arrivo il 18 settembre su Disney+.

Kathryn Hahn ha così ricordato i film degli Avengers, Captain America e la sua Civil War, i cameo di Stan Lee e le scene sui titoli di coda, ironizzando anche su Groot e sull'aspetto del malvagio Thanos.

Agatha All Along: Scarlet Witch è viva o morta nel MCU? La conferma è contenuta nel trailer

L'attrice ha introdotto il numero musicale dichiarando che tante persone le chiedono se è necessario aver visto tutti i tasselli del MCU prima di vedere Agatha All Along. Hahn ha dichiarato convinta "La risposta è no", prima di ricordare il potere della musica e lanciarsi nel suo efficace riassunto.

Cosa racconterà Agatha All Along

Il 18 settembre lo spinoff di WandaVision debutterà in streaming con due episodi. La serie seguurà Agatha Harkness mentre si ritrova senza poteri, venendo poi liberata da un incantesimo compiuto da un teenager. Il suo interesse aumenta quando il giovane la implora di accompagnarla nel percorso che la mostrerà alle prese con numerose sfide pur di raggiungere la propria destinazione e ottenere quello che le manca. Agatha e il misterioso teenager formano quindi una disperata congrega di streghe e iniziano a intraprendere il cammino.