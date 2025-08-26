Kathleen Turner sorprende con una rara apparizione sul red carpet per I Roses, remake di La guerra dei Roses

A sorpresa, Kathleen Turner ha partecipato al red carpet della première de I Roses, il remake del film La guerra dei Roses, tratto dal romanzo di Warren Adler del 1981.

L'attrice, solitamente restia a partecipare ad eventi pubblici, ha presenziato alla première newyorchese indossando un classico abito nero sul tappeto rosso dell'evento.

L'abbraccio di Kathleen Turner con Olivia Colman alla première de I Roses

Kathleen Turner era la protagonista del film di Danny DeVito al fianco di Michael Douglas, e sul red carpet ha abbracciato la protagonista femminile del remake, Olivia Colman.

Primo piano di Kathleen Turner

I Roses racconta una nuova versione della storia con Benedict Cumberbatch nel ruolo che fu di Douglas. Colman interpreta la ristoratrice Ivy Rose mentre Cumberbatch è il marito e architetto di successo Theo Rose. Il ruolo che fu di Danny DeVito, l'avvocato divorzista di Theo, è interpretato da Andy Samberg.

Il successo della commedia nera di Danny DeVito

Nel film originale, in cui Kathleen Turner interpreta Barbara Rose, viene raccontata la storia della disgregazione del matrimonio di una ricca coppia di Washington D.C., con Michael Douglas nel ruolo del marito Oliver Rose.

Negli anni '80, Kathleen Turner ha recitato in diversi film con Michael Douglas oltre a La guerra dei Roses, tra cui All'inseguimento della pietra verde. Della chimica sul set con il collega, Turner parlò in un'intervista in cui ammise di avere avuto una cotta per la sua co-star.

"Lo desideravo ma era ancora sposato" ammise Turner "anche se erano separati. Pensavo che non ci fosse speranza per me. C'era quella meravigliosa tensione sessuale. Quando sai davvero di volere qualcuno e sai che è reciproco il desiderio ma non puoi averlo. È semplicemente meraviglioso". All'epoca, Michael Douglas era separato dalla sua prima moglie Diandra Luker.