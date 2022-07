Katherine Heigl mostra il suo nuovo e organizzato guardaroba (VIDEO)

Grazie all'aiuto dell'organizzazione Home + Sort, Katherine Heigl ha mostrato ai fan il suo nuovo, organizzato e ordinatissimo guardaroba. La star di L'estate in cui imparammo a volare ha scritto nella didascalia del post Instagram che il suo armadio era diventato un luogo che le procurava "un senso di disperazione opprimente" ogni volta che ci metteva piede. Da qui la decisione di darci un taglio e procedere alla riorganizzazione complessiva.

Katherine Heigl ha spiegato: "Ho avuto il grande privilegio di collaborare con le talentuose ragazze di Home + Sort e con i geniali creatori di contenitori di mDesign per affrontare il mio armadio a muro e i cassetti della farmacia in cucina... E si sono occupati anche del mio frigorifero! I risultati vanno oltre la mia più fervida immaginazione e sono profondamente, profondamente grata per il loro aiuto, la loro esperienza e la loro visione. Il mio armadio era diventato una sorta di ancora intorno alla mia caviglia che mi procurava un senso di disperazione opprimente ogni volta che ci entravo".

L'attrice ha proseguito: "Tutto ciò che vedevo era una montagna insormontabile davanti a me, mentre mi trovavo in mezzo al caos. Poi sono arrivati in soccorso Home + Sort e mDesign Home Organization Solutions. Hanno visto un potenziale che io non avevo mai visto e hanno creato uno spazio non solo funzionale ma anche bello. Ora entro nel mio armadio, apro il frigorifero o prendo le mie erbe aromatiche e sento una sorta di pace, chiarezza e calma. Sono sempre stata una grande sostenitrice degli spazi ben organizzati e della loro capacità di influenzare direttamente la qualità della giornata, la mente e la produttività, ma avere dei veri esperti che se ne occupano è stato per me un vero e proprio cambiamento. Non potrò mai tessere abbastanza le loro lodi! Mi hanno salvato da un altro anno o dieci di tentativi disperati e inefficaci di domare questi spazi. Grazie grazie grazie grazie!!!!".

Home + Sort è un'azienda californiana gestita da due sorelle. Brandie Larsen e Ryan Eisland sono organizzatori professionisti il cui programma Sort It Out su The Design Network accompagna i telespettatori attraverso i passi necessari per riprendere il controllo delle parti disordinate della casa.