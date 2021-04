Kate Winslet svela la sua "ossessione" durante la pandemia

Durante la chiusura forzata in casa in occasione del primo lockdown, Kate Winslet ha raccontato di aver sviluppato un'ossessione nei confronti della pulizia della sua abitazione. Un'ossessione nella quale ci si è ritrovata anche Carey Mulligan.

Wonder Wheel: Kate Winslet in una foto del film

In occasione della tavola rotonda con Zendaya, Glenn Close, Carey Mulligan, Andra Day e Vanessa Kirby organizzata da The Hollywood Reporter, Kate Winslet ha raccontato di aver sviluppato un'ossessione nei confronti della pulizia. L'attrice ha dichiarato: "La mia ossessione ha a che fare con la pulizia. Durante la pandemia mi sono resa conto di aver sviluppato una fissazione nei confronti della pulizia dei pavimenti di casa mia. Sono diventata ossessionata al punto tale da osservare con una lente d'ingrandimento i punti in cui avrei potuto trovare i peli biondi del mio labrador".

Secondo Kate Winslet, questa ossessione nasce dalla chiusura in casa durante la pandemia: "Prima non ero così. Voglio dire, ho sempre avuto cura della mia casa ma chi se ne fregava del pavimento! La possibilità di badare alla mia abitazione mi ha consentito di imparare qualcosa di nuovo sul mio carattere". Come riportato da Yahoo Entertainment!, anche l'ossessione che Carey Mulligan ha sviluppato in pandemia è simile a quella di Kate Winslet: "Si tratta di qualcosa di simile a quella di cui ha parlato Kate. La mia fissazione riguarda le ragnatele. Non ho fatto altro che cercare ragnatele dappertutto. Negli ultimi sei mesi ho avuto un rapporto particolare con la mia aspirapolvere!".

Domenica 25 aprile Andra Day, Vanessa Kirby e Carey Mulligan concorreranno ai Premi Oscar come Miglior Attrice Protagonista; Glenn Close, invece, gareggerà in qualità di Miglior Attrice Non Protagonista per il suo ruolo in Elegia americana.