Kate Winslet: "Mostrarsi senza trucco davanti all'obiettivo non è coraggio, mica sono in guerra!"

Kate Winslet non crede che fare l'attore richieda coraggio, neppure nelle performance più estreme che richiedono di mostrarsi nudi davanti all'obiettivo. L'interprete inglese ridimensiona il suo mestiere dichiarando alla rivista Time che, a suo parere, le attrici mostrano il loro corpo o non si truccano davanti alla telecamera non sono "coraggiose". Il loro compito è semplicemente ritrarre donne vere e ciò fa parte del mestiere, come è successo a lei di recente nell'atteso Lee, in cui interpreta la celebre reporter di guerra Lee Miller.

Nel film Kate Winslet ha scene di nudo e, nonostante alcune critiche rivoltele per il suo peso, ha imposto di mostrare il suo vero corpo sullo schermo.

"Non è dannatamente coraggioso", ha detto Winslet al Time. "Non sto lottando per la giustizia. Non sono in Ucraina. Sto facendo un lavoro che conta per me".

Kate Winslet è la fotografa di guerra Lee Miller

Interpretare donne vere

In precedenza Kate Winslet aveva rivelato ad Harper's Bazaar UK che un membro della troupe sul set di Lee le aveva fatto capire che avrebbe dovuto nascondere i suoi rotoli sulla pancia davanti alla telecamera durante le riprese di una scena in cui indossava un costume da bagno. Winslet ha detto no, come rivela:

Kate Winslet con l'Emmy

"C'è un punto in cui Lee è seduta su una panchina in bikini. Un membro della troupe si è avvicinato tra una ripresa e l'altra e ha detto, 'Forse dovresti sederti più dritta'. Quindi non puoi vedere i miei rotoli sulla pancia? Non ci penso neanche a cambiare posizione! È stato intenzionale, sai?"

A chi le chiede se non le dispiace apparire trasandata o con difetti visibili, l'attrice risponde: "Il contrario. Ne sono orgogliosa perché è sul mio volto è dipinta mia vita e questo conta. Non mi verrebbe in mente di nasconderlo. Le persone dicono 'Potresti voler fare qualcosa per quelle rughe', ma ogni anno che passa mi sento più a mio agio con me stessa. Mi permette di non preoccuparmi delle opinioni degli altri".