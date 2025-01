Kate Winslet ha una paura più grande degli iceberg: le mucche

Per Kate Winslet non c'è differenza tra buuue muuu. Perché la star di Titanic ha recentemente parlato della sua paura più intrinseca e non è per gli iceberg ma per dei bovini. L'attrice ha svelato, durante un'intervista al Late Show con il conduttore Stephen Colbert che, secondo lei, l'animale più spaventoso sono assolutamente le mucche.

La Winslet, ha riconosciuto che la sua risposta potrebbe sembrare un po' insolita, ma ha voluto ancora di più evidenziare la sua affermazione con un aneddoto particolare:

"Qualcuno mi ha detto: 'Oh, devi imparare a leggere come ci si muove in un campo di mucche'. Lo devi fare assolutamente!", ha raccontato. "Devi stare attenta. Perché se si girano in modo brusco, in un attimo se ne vanno". E io: 'Cosa vuoi dire?' 'Beh, se le loro code si agitano e guizzano in modo scattoso e ci sono le mosche, significa che non sono felici. Potrebbero accusarti e scaraventarti a terra".

Kate Winslet e la paura per le mucche

Kate Winslet con l'Emmy Award come miglior attrice per Omicido a Easttown

La Winslet non si è ancora scrollata di dosso il disagio di quella conversazione. "È una cosa che non sapevo", ha detto l'attrice di Eternal Sunshine of the Spotless Mind. "Vado sempre a fare escursioni, e regolarmente i sentieri ti portano attraverso campi di mucche. E io ho deciso che mi avrebbero buttato a terra".

Colbert le ha poi chiesto se la sua paura di un'invasione si sia mai manifestata in una vera e propria forma di pericolo.

"In realtà, c'è stata una volta in cui mia madre era viva, e lei ed io stavamo facendo una passeggiata, e alcune mucche ci stavano assolutamente raggiungendo", ha risposto la Winslet. "Stavano lentamente pascolando, poi hanno accelerato. Davvero, davvero. Al limite di un paio di galoppatori, direi".

Kate Winslet diventa Lee Miller, poi il cane Runt e Sean Penn: il cinema 2025 secondo Vertice 360

Anche se la Winslet non si è imbattuta personalmente in qualcosa di più spaventoso di quel momento, ha insistito sul fatto che altre persone hanno avuto a che fare con il bestiame. "In Inghilterra ci sono molte storie di persone che hanno avuto brutti incontri con le mucche, molto reali", ha detto. "Quindi sono estremamente diffidente nei confronti di un campo pieno di mucche".

La Winslet ha ammesso che non si tratta di una fobia particolarmente sensata. "Devo migliorare la mia capacità di affrontare questo problema, perché, sapete, non sono davvero spaventose, vero?", ha chiesto. "Non lo sono!".

Kate Wislet e Jima Carrey innamoratissimi in una sequenza di Se mi lasci ti cancello

Eppure, in qualche modo, questa non è la stranezza più strana in casa Winslet. "Avete presente le unghie sulla lavagna?". La Winslet ha chiesto a Colbert e al pubblico. "Mio marito ha questa sensazione di una persona che morde una mela. Qualcun altro, o lui. Non morderebbe mai una mela. Se fosse qui, farebbe 'ah!' e gli si rizzerebbero i peli sul braccio. Oddio, mi ucciderà per aver raccontato questa storia".

La Winslet ha raccontato che il suo consorte, Edward Abel Smith, non riesce a gestire nemmeno una mela affettata o grattugiata. "E come potete immaginare, io e i bambini abbiamo paura ad andare vicino lui e di mangiarla", ha rivelato.