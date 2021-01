Kate Winslet e la confessione di suo figlio: "Voglio diventare attrice"

In occasione di un'apparizione al Jimmy Kimmel Live, Kate Winslet ha raccontato al conduttore la confessione che Bear Blaze, il figlio di 7 anni, le ha fatto mantenendo un'estrema serietà. Il bambino ha rivelato alla madre di voler diventare un'attrice. Tale dichiarazione ha fatto sorridere Kate Winslet e l'ha spinta a descrivere i caratteri dei suoi tre figli.

Come riporta People, Kate Winslet ha avuto modo di dialogare con Jimmy Kimmel in occasione dell'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live. L'attrice di 45 anni si è soffermata su una rivelazione fattale dal figlio di sette anni, Bear Blaze. La Winslet ha raccontato: "L'altro giorno mio figlio è stato davvero divertente. Mi ha chiamato e ha detto di dovermi fare una rivelazione. Io ho subito pensato al peggio! Oddio, chissà cosa vorrà dirmi! In realtà mi ha guardato e ha detto di voler diventare un'attrice".

Tale dichiarazione ha provocato le risate in Kate Winslet. Tale reazione, però, ha infastidito il piccolo Bear Blaze, che ha detto: "Non è divertente. Voglio diventare un'attrice, assumimi!". Oltre a Bear Blaze, Kate Winslet ha anche una figlia di 20 anni, Mia, e uno di 17 anni, Joe. A proposito dei rapporti tra chiusura in casa coatta e teenager, l'attrice ha dichiarato: "Credo sia molto dura per loro. Sì, per i teenager è un periodo particolarmente difficile". In modo particolare, l'attrice ha descritto Joe come un patito della musica e ha raccontato che il figlio e i suoi amici si riuniscono su Zoom per portare avanti la loro passione.

Dal momento che in Inghilterra si può prendere la patente già dai 17 anni, il nuovo obiettivo di Joe è anche quello di iniziare a guidare. In relazione a questo, Kate Winslet ha fatto un'ulteriore precisazione: "Non sono il tipo di madre che insegna al figlio a guidare. Lascerò che sia suo padre a occuparsene".