Kate Beckinsale ricoverata in ospedale in seguito ad un infortunio sul set

Mentre era sul set di Prisoner's Daughter, Kate Beckinsale ha ricevuto un colpo alla schiena e, per questo motivo, è stata ricoverata in ospedale.

Kate Beckinsale è stata ricoverata in ospedale lo scorso venerdì a Las Vegas dopo aver ricevuto un colpo alla schiena mentre era impegnata sul set di Prisoner's Daughter.

Come riportato da The News, la star inglese di 48 anni ha iniziato a sentire dolore intorno alle 10:30 di mattina di venerdì e, per questo motivo, è stata portata in ospedale e tenuta sotto osservazione. I dettagli sull'incidente alla schiena rimangono ancora sconosciuti.

Al momento, Kate Beckinsale è impegnata con le riprese di Prisoner's Daughter. L'attrice interpreta il ruolo di una donna in difficoltà a stringere nuovamente i rapporti con il padre, che ha trascorso gli ultimi dodici anni chiuso in prigione.

Fino a questo momento della sua carriera, Kate Beckinsale non ha mai riportato incidenti sul set ed è stata molto cauta nei confronti del Covid, dal momento che ha trascorso gli ultimi due anni in casa in compagnia della figlia Lily Sheen per evitare il pericolo della diffusione ulteriore del virus.