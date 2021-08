Kanye West cambia nome e si rivolge al tribunale: ecco come si chiamerà

Presto dovremo imparare a chiamare Kanye West diversamente: il rapper americano cambia nome, e si chiamerà Ye. L'ex marito di Kim Kardashian, ha depositato un'istanza al Tribunale di Los Angeles, chiedendo di poter essere iscritto all'anagrafe con il nuovo nome.

Kanye West durante una performance

Nel mondo della musica sono moltissimi gli artisti che usano un nome d'arte, da Lorde a Miley Cyrus a Bruno Mars, il cui vero nome è Peter Gene Hernandez. È raro, anzi rarissimo, che i cantanti decidano di cambiare anche i propri dati anagrafici, come invece ha deciso di fare lo stravagante Kanye West.

Dopo aver tentato la strada della politica ed essersi paragonato a Dio, Kanye ha deciso di presentarsi al Tribunale di Los Angeles e consegnare un'istanza in cui chiede di cambiare il proprio nome all'anagrafe. Il rapper vuole chiamarsi 'Ye' , nella domanda non è stato aggiunto un cognome.

Nel 2018, l'ex marito di Kim Kardashian, registrò il suo ottavo album, composto da sette tracce per una durata di 23 minuti, intitolato 'Ye'. Quando la stampa gli chiese cosa significasse il nome scelto per l'album Kanye disse "Credo che Ye sia la parola più utilizzata nella Bibbia". Ye in inglese arcaico corrisponde all'attuale You. West infatti spiegò: "nelle scritture indica 'tu'. Quindi io sono te, io sono noi, e noi siamo noi. 'Kanye' significa 'unico', Ye è un riflesso del nostro bene, del nostro male, della nostra confusione, di tutto".

Kanye West a giugno 2020 ha pubblicato il singolo Wash Us in the Blood, in collaborazione con Travis Scott. Per quest'estate, e precisamente il 23 luglio 2021, era attesa l'uscita dell'album Donda, rinviata improvvisamente, nonostante la data fosse stata rivelata pochi giorni prima, in uno spot trasmesso durante la finale NBA del 20 luglio.