Kaley Cuoco: ecco come ha "festeggiato" la sconfitta ai SAG Awards 2021 (VIDEO)

Kaley Cuoco sa prenderla con filosofia: per questo motivo ha 'festeggiato' la sconfitta ai SAG Awards 2021 come una vera diva: ecco il video condiviso su Instagram.

Kaley Cuoco può anche essere uscita sconfitta dai SAG Awards 2021 ma ha dimostrato di averla presa con filosofia! L'attrice, infatti, ha "festeggiato" la sconfitta bevendo champagne e dedicandosi al binge watching di Schitt's Creek, come potete vedere nel video qui sotto.

Nominata in qualità di Migliore attrice in una serie commedia per The Flight Attendant, Kaley Cuoco non è riuscita a trasformare in premio la sua nomination e, per questo motivo, ha "festeggiato" con champagne e binge watching di Schitt's Creek. La protagonista di The Big Bang Theory ha postato un video su Instagram e ha scritto: "Buonanotte e grazie ai SAG Awards. Sono grata di essere una fo..uta attrice. E adesso si continua a vedere il mio show preferito!".

Ad essersi portata a casa il premio come Migliore attrice in una serie commedia è stata Catherine O'Hara di Schitt's Creek. A causa della pandemia da Covid-19, la cerimonia si è svolta virtualmente e, per questo motivo, Kaley Cuoco ha potuto "festeggiare" la sconfitta nel modo più prosaico possibile.

L'attrice, d'altronde, aveva già abituato i suoi fan a festeggiamenti degni di nota.

In seguito alla sua mancata vittoria all'ultima edizione dei Golden Globes, ad esempio Kaley Cuoco ha pubblicato una sua foto in abiti eleganti e circondata da junk food e ha scritto: "Vorrei ringraziare...vabbè, non importa!".

Infine, come ricorda bene Buzz Feed News, anche la sconfitta ai Critics' Choice Awards hanno offerto all'attrice l'occasione per fare ironia. La Cuoco, infatti, ha postato una foto in cui il suo team di costumisti e truccatori è intento a "svestirla" nel modo più veloce possibile. D'altronde, chi perde deve restituire ogni cosa!