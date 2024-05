Kafka: primo sguardo e i dettagli del biopic di Agnieszka Holland

Films Boutique ha condiviso la prima immagine ufficiale di Franz, il biopic su Franz Kafka diretto da Agnieszka Holland.

Il progetto è stato venduto a September Film in Benelux, Filmin in Spagna, Vertigo in Ungheria, MCF Megacom per l'ex Jugoslavia e Movies Inspired in Italia.

Kafka, ebreo boemo di lingua tedesca, famoso per le sue visioni surrealiste e da incubo, ha scritto tra gli altri "La metamorfosi", "Il processo" e "Il castello".

Le riprese del film sono iniziate il 12 aprile a Praga, tra cui la Città Vecchia vicino alla casa natale di Kafka, e proseguiranno fino alla fine di maggio, quando la produzione si sposterà per una settimana di riprese a Berlino.

Idan Weiss è Franz Kafka in un'immagine del biopic

Un biopic non convenzionale

In una recente dichiarazione, Holland ha dichiarato: "Una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinto a studiare a Praga negli anni '60 è stato il fatto che fosse la città di Kafka - come scrisse lui stesso, 'Praga non ti lascia mai andare, questa cara piccola madre ha artigli affilati', e i miei primi passi lì hanno ricalcato le sue orme".

"A quel tempo, Praga era priva di turisti e dall'aspetto espressivo: licheni e patine - giallo sporco, ocra - ricoprivano le case della Città Vecchia e le sinagoghe. È difficile immaginare un set cinematografico più misterioso e fotogenico. Questo è ciò che spero stiamo ricreando oggi insieme alla nostra straordinaria troupe ceca e al cast internazionale impegnato".

"Il cinema europeo ha bisogno di storie biografiche più impegnative per mantenere vivo il lavoro e la vita dei suoi più grandi visionari", ha dichiarato la produttrice Šárka Cimbalová. "Questo è esattamente ciò che abbiamo in 'Franz'. La versione di Agnieszka della vita di Kafka non è semplicemente un racconto della vita del soggetto, un riassunto dei suoi più grandi successi, con l'eliminazione di qualsiasi aspetto moralmente complesso della sua vita per rendere il soggetto più simpatico. Questo è esattamente ciò che volevamo evitare in questa impressione molto personale di una delle più grandi figure della letteratura, sia come eroe che come antieroe".

Idan Weiss interpreta Kafka, Jenovéfa Boková è Milena Jesenská, Carol Schuler è Felice Bauer, Peter Kurth è Hermann Kafka, Sebastian Schwarz è Max Brod e Katarina Stark è Ottla Kafka. La sceneggiatura è di Marek Epstein in collaborazione con Holland.