Juventus-Villarreal: dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions in onda stasera

Juventus-Villarreal è la partita valida per la Champions League 2021/2022 che si gioca stasera a Torino: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Juventus-Villarreal è la partita, in onda stasera alle 21:00, valida come gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League 2021/2022.

Gli uomini di Massimiliano Allegri si giocano il passaggio al turno successivo contro gli spagnoli allenati da Unai Emery. La gara di andata si è conclusa con il risultato di 1-1, un pareggio che costringe le due squadre a giocare per la vittoria. Da quest'edizione, infatti, è stata abolita la regola che prevedeva che, in caso di parità nel doppio confronto, passasse il turno la squadra che aveva segnato più goal in trasferta. Stasera, a parità di reti segnate, si procederà con i tempi supplementari ed i rigori.

Dove vederla in TV e in streaming

Juventus-Villarreal sarà visibile in streaming grazie ad Amazon Prime Video. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Massimo Ambrosini, nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Il fischio di inizio dell'incontro all'Allianz Stadium di Torino è previsto per le ore 21:00, il collegamento con Prime Video partirà alle 19:30.

Su Prime Video torna anche l'appuntamento con "Campioni, Sorrisi & Lanzoni", il programma pre-partita dedicato alla UEFA Champions League, condotto da Germano Lanzoni, attore de "Il Milanese Imbruttito", con ospiti tanti campioni e personaggi noti del mondo del calcio. Attraverso l'ironia che lo contraddistingue, Lanzoni racconterà il calcio e i suoi protagonisti attraverso aneddoti, storie e tante curiosità su squadre e giocatori. Il secondo episodio vedrà come protagonista l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli che proprio con la Juventus vinse la UEFA Champions League nella stagione 1995-96.

Ma c'è un'altra novità. In vista del match, anche Alexa scende in campo con una sorpresa per tutti i fan e con un "buongiorno" davvero 'ccezionale! Mercoledì, infatti, basterà dire "Alexa, buongiorno!" per prepararsi a vivere l'attesa del big match tra Juventus e Villarreal insieme ad Alexa e Sandro Piccinini. Inoltre, sempre tramite Alexa, sarà possibile rivedere i momenti migliori delle gare grazie alla nuova skill "Prime Video UEFA Champions League Highlights" dedicata alla competizione. Su tutti i dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo e su Fire TV Stick, è infatti possibile rivedere gli highlights delle partite semplicemente dicendo "Alexa, apri gli highlights di UEFA Champions League". Le migliori azioni dei match in esclusiva Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre. Per tutti gli altri match, gli highlights saranno riproducibili fino alle 23:59 del giovedì.

Il match sarà visibile sui televisori compatibili con l'app di Prime Video. In alternativa è possibile collegare il televisore ai dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, Roku e Apple Tv, o collegando al televisore una console come Xbox One, PS3 e PS4. Sarà inoltre visibile attraverso tablet, smartphone, pc e notebook.

Gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì 15 e mercoledì 16 marzo saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 16.