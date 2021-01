Juventus-Spal di Coppa Italia stasera su Rai1: dove vederla in streaming

Stasera si gioca Juventus-Spal, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia: il match sarà trasmesso stasera su Rai1 ed ecco come fare per vederlo anche in streaming.

In onda stasera su Rai1, dalle 20:30, c'è Juventus-Spal, nuova partita dei quarti di finale di Coppa Italia.

I match in programma da ieri fino al 28 gennaio 2021 decreteranno le quattro semifinaliste che a febbraio, tra il 2 e il 10, si giocheranno i due posti in finale (19 maggio) nel classico "andata e ritorno". Ancora per questo turno le partite saranno secche, ad eliminazione diretta.

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Juventus-Spal anche in streaming.

I biancoazzurri sono gli unici "sopravvissuti" della Serie B, protagonisti, negli ottavi, del blitz di Reggio Emilia e dell'eliminazione del Sassuolo.

Juventus-Spal sarà commentata da Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, con le interviste e gli interventi a bordocampo di Paolo Paganini e la conduzione in studio di Marco Lollobrigida.

La vincente della partita di stasera potrebbe vedersela con l'Inter, che ieri sera ha battuto il Milan per 2 gol a 1.