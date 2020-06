Juventus-Milan: la Coppa Italia torna stasera su Rai1

Stasera su Rai1 il pallone riprenderà a rotolare con Juventus-Milan. Sarà la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia, con le due squadre che ripartiranno dall'1-1 di San Siro, firmato Rebic e Cristiano Ronaldo. Il fischio d'inizio, alle 21:00, sarà di Daniele Orsato: al 90', in caso di parità, niente supplementari ma direttamente i rigori, modifica regolamentare valida solo per questa stagione, per evitare sovraccarichi di fatica ad atleti che giocheranno una partita ogni tre giorni per un mese e mezzo.

Juventus-Milan, prima partita dopo la pausa forzata, sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20.35 (con un ampio prepartita dalle 19.30 su Raisport+HD) a cura di Rai Sport: la telecronaca sarà di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, con il contributo a bordocampo di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. Due gli studi previsti: quello esterno, allo Juventus Stadium, con Luca De Capitani e Domenico Marocchino, e quello a Saxa Rubra, con Simona Rolandi, Enrico Varriale, Gianfranco Teotino, Paolo Rossi e Tiziano Pieri che giudicherà la prestazione del direttore di gara. A Dario Di Gennaro, infine, il compito di analizzare la gara dal punto di vista tattico, con l'ausilio di una lavagna virtuale di ultima generazione.