Juventus-Manchester City: orario e dove vedere la partita del Mondiale per Club in chiaro e streaming

Juventus e Manchester City si sfidano a Orlando per il primo posto nel Girone G del Mondiale per Club: entrambe già qualificate agli ottavi, ma il match di stasera deciderà chi chiuderà in testa.

Tutto pronto al Camping World Stadium di Orlando per il big match tra Juventus e Manchester City, valido per l'ultima giornata del Girone G del Mondiale per Club 2025. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi di finale con 6 punti, ma questa sfida decisiva decreterà chi passerà il turno da prima del girone, assicurandosi un percorso più favorevole nella fase a eliminazione diretta.

La situazione del girone

La Juventus di Igor Tudor sta sorprendendo negli Stati Uniti con due vittorie nette: 5-0 contro l'Al Ain e 4-1 contro il Wydad Casablanca, merito anche di uno strepitoso Kenan Yildiz. I bianconeri sono primi grazie a una migliore differenza reti e potranno accontentarsi anche di un pareggio per mantenere la vetta.

Dall'altra parte, il Manchester City di Pep Guardiola, dopo un esordio più complicato con il 2-0 al Wydad, ha dominato nella seconda gara battendo 6-0 l'Al Ain, mostrando una forma crescente e ritrovando il suo uomo chiave, Rodri, ultimo Pallone d'Oro.

Rodri del Manchester City

Dove vedere Manchester City-Juventus in TV e streaming

Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity, telecronisti Massimo Callegari e Roberto Cravero. Il match è disponibile in streaming gratuito anche su DAZN - telecronisti Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini - che trasmette tutte le partite del torneo.

Probabili Formazioni

I bianconeri arrivano carichi, imbattuti e con il miglior attacco del girone. Tudor valuta qualche cambio rispetto alle prime due gare: Locatelli e Vlahovic potrebbero partire titolari, prendendo il posto di Thuram o McKennie e di Kolo Muani.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiner; Vlahovic. All. Tudor.

Guardiola, per evitare un ottavo di finale da brividi punterà al massimo risultato. Anche per gli inglesi c'è il rischio squalifica: Ait-Nouri e Khusanov sono diffidati.

Manchester City (4-2-3-1) Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Doku, Foden, Marmoush; Haaland. All. Guardiola.

Classifica Girone G