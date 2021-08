Justin Timberlake nel thriller Reptile accanto a Benicio del Toro

Justin Timberlake sarà il protagonista di Reptile, film prodotto da Black Label Media, affiancando così il già annunciato Benicio del Toro.

Alla regia del progetto ci sarà Grant Singer, che farà il suo esordio dietro la macchina da presa di un lungometraggio.

La sceneggiatura di Reptile è stata scritta da Benjamin Brewer. Al centro della trama ci saranno le conseguenze il brutale omicidio di un giovane agente immobiliare, su cui un detective indurito dal tempo (interpretato da Benicio Del Toro) inizia a indagare, cercando la verità in un caso in cui tutto non è come sembra. Nel farlo si ritrova a smantallare le illusioni che contraddistinguono la propria vita.

Reptile verrà distribuito da Netflix che ne ha recentemente acquistato i diritti.

Justin Timberlake ha recentemente recitato in Palmer, fil distribuito da Apple, dopo aver lavorato in alcun film come le avventure animate di Trolls.