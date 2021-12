Jury Chechi: la nazionalità e le origini dell'atleta

Jury Chechi, nato sotto il segno della Bilancia a Prato l'11 ottobre 1969, è uno degli atleti più importanti del panorama sportivo italiano e internazionale. Soprannominato "Il Signore degli Anelli", fu chiamato Jury dai propri genitori per un motivo ben preciso e questo ha suscitato molti dubbi a proposito della sua nazionalità e delle origini del leggendario atleta italiano.

I genitori lo chiamarono Jury in onore del cosmonauta russo Gagarin, Chechi è toscano così come lo sono entrambe le sue famiglie: sia quella materna che paterna. Da bambino, piccolo di statura e magro, non era certo dotato di un fisico che faceva presumere una carriera sportiva anche se sua sorella frequentava una palestra di ginnastica artistica, la Società Etruria di Prato, e Jury finì per appassionarsi a questo sport, cosicché nel 1976 i genitori decisero di iscrivere anche lui.

L'atleta oggi vive nella sua città natale, Prato, luogo a cui è legatissimo e dove ha coltivato una carriera da imprenditore dopo il ritiro dal mondo dello sport: è infatti stato consigliere comunale a Prato, produttore di vini e ha esordito come conduttore, commentatore sportivo e giudice in alcuni programmi tv.

Jury Chechi, per questo motivo, è uno dei pochi atleti che ha saputo riprendere in mano la sua vita dopo i successi e la fisiologica uscita di scena dal panorama agonistico, reinventandosi una nuova realtà professionale diversa da quella sportiva.