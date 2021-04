Jurnee Smollett star del film Lou accanto ad Allison Janney

Jurnee Smollett, recentemente tra le star della serie Lovecraft Country, sarà la protagonista di Lou, un nuovo film in cui reciterà accanto ad Allison Janney. L'attrice premio Oscar sarà coinvolta nel progetto anche come produttrice esecutiva.

Il film Lou è stato scritto da Maggie Cohn e alla regia sarà impegnata Anna Foerster.

Al centro del lungometraggio ci sarà il rapimento di una ragazza la cui madre, non avendo altre opzioni, unisce le forze con una misteriosa donna più anziana che vive nella casa accanto con lo scopo di andare alla ricerca del rapitore, intraprendendo un viaggio nella natura che le metterà alla prova e farà emergere dei segreti oscuri e sconvolgenti legati al loro passato. Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli sui personaggi affidati ad Allison Janney e Jurnee Smollett.

Nel team della produzione ci sono anche J.J. Abrams, Jon Cohen e Hannah Minghella della Bad Robot.

Anna Foerster ha recentemente diretto degli episodi di Outlander, Westworld e Carnival Row.

Jurnee Smollett ha interpretato Lati Lewis nella serie Lovecraft Country e ha recitato anche in film come Birds of Prey, Eve's Bayou e The Great Debaters.