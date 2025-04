Jurassic World - La rinascita, Alexandre Desplat preoccupato: "Spero di non mettere in imbarazzo il franchise"

Alexandre Desplat ha preso il posto di Michael Giacchino nella saga di Jurassic World, dopo che quest'ultimo aveva lavorato ai primi tre film del franchise.

Nonostante la grande esperienza, Desplat sente la grande pressione di dover colpire un'istituzione di Hollywood come Steven Spielberg, regista dei primi due Jurassic Park e produttore della saga.

Il timore di Alexandre Desplat con il nuovo Jurassic World

"Spero che quando ascolterà la colonna sonora sarà felice e che non metterò in imbarazzo il franchise con ciò che ho scritto" ha dichiarato Alexandre Desplat a Entertainment Weekly "Le ali di John Williams stanno volando sopra di noi, quindi spero davvero che Spielberg apprezzi la musica".

Alexandre Desplat ed Elia Suleiman al photocall della Mostra del Cinema di Venezia

Il compositore prosegue con una battuta:"Vedremo, magari mi licenzieranno! Non si sa mai. Ogni colonna sonora scritta da John Williams è diventata iconica, quindi è un compito piuttosto arduo".

Niente consigli da John Williams per Jurassic World - La rinascita

Nell'intervista, Alexandre Desplat ha confessato di non aver chiesto un parere a John Williams:"È un compositore talmente iconico che non puoi semplicemente chiamarlo ogni mattina per chiedergli cosa pensa di quello che stai facendo. Non avrei mai osato chiedergli nulla".

Per cercare di omaggiare il tema principale e riconoscibile, Desplat ha spiegato il tipo di lavoro che ha messo in pratica:"Provi a farla tua, e al tempo stesso rendi omaggio alla musica di Williams, cercando di trovare la tua strada inventando nuovi temi e nuove idee ma rimanendo nella medesima zona artistica delle colonne sonore del franchise".

Primo piano di John Williams

Nel cast di Jurassic World - La rinascita, diretto da Gareth Edwards, troviamo Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo e Luna Blaise. Si tratta di un sequel di stand-alone di Jurassic World - Il dominio.