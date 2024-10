Jurassic Park: Ian Malcolm tornerà nel franchise? La risposta di Jeff Goldblum

In un'intervista rilasciata a TotalFilm, Jeff Goldblum è tornato a parlare del franchise che l'ha reso famoso in tutto il mondo, Jurassic Park, in cui interpreta il dottor Ian Malcolm, uno dei personaggi più amati dai fan.

In vista del quarto film della nuova saga iniziata con Jurassic World, Goldblum ha risposto alla domanda sulla presenza di Ian Malcolm nei prossimi film della saga, che tornerà nel 2025 con Jurassic World - La rinascita di Gareth Edwards.

Il futuro di Ian

Durante la chiacchierata con il magazine, Jeff Goldblum è stato piuttosto chiaro:"Credo che Ian Malcolm si sia ormai ritirato dalle scene, forse" ha chiosato l'attore, lasciando aperto un piccolo spiraglio in chiusura. Nonostante tutto, Jeff Goldblum è contento di poter vedere il prossimo capitolo.

Jeff Goldblum fugge dal Tirannosauro in Jurassic Park

Jurassic World - La rinascita avrà tra i protagonisti Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, co-protagonista di Goldblum in Wicked:"Il prossimo capitolo, con la mia amica Scarlett Johansson e il mio nuovo amico Jonathan Bailey di Wicked, penso che stia passando il testimone. Non vedo l'ora di vedere cosa faranno. Penso che sia un'ottima idea".

Il nuovo film, diretto da Gareth Edwards, uscirà nei cinema a luglio 2025 ed è ambientato cinque anni dopo gli eventi di Il dominio. La trama seguirà un gruppo di scienziati che cercano di estrarre campioni di DNA da tre dinosauri per una scoperta medica rivoluzionaria.

Scarlett Johansson è una grande fan di Jurassic Park sin dai primi film e per anni ha cercato di partecipare al franchise:"Ho cercato di entrare nella saga da circa quindici anni, davvero, per fare qualsiasi cosa. Morirei subito felicemente". L'esperienza di vedere il primo film del 1993 è stata sconvolgente e le cambiò la vita.

Nel cast di Jurassic World - La rinascita anche Rupert Friend, Ed Skrein, il due volte premio Oscar Mahershala Ali e Manuel Garcia-Rulfo.