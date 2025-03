Julie Delpy si aggiunge al cast di The Entertainment System Is Down

L'attrice di Before Sunrise entra a far parte del nuovo film di Ruben Östlund, affiancando un cast già stellare con Kirsten Dunst, Daniel Brühl e Keanu Reeves.

Julie Delpy si unisce ufficialmente a The Entertainment System Is Down, la nuova pellicola di Ruben Östlund, regista premiato con due Palme d'Oro al Festival di Cannes.

L'attrice francese va a completare un cast ricco di nomi di spicco, tra cui Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Keanu Reeves, Nicholas Braun, Tobias Menzies, Connor Swindells, Daniel Webber, Wayne Blair, Dan Wyllie, Lindsay Duncan, Allan Corduner, Sofia Tjelta Sydness, Erin Ainsworth, Myles Kamwendo, Elle Piper, Thibaud Dooms, Sanna Sundqvist, Tea Stjärne, oltre all'artista svedese Benjamin Ingrosso e Sanjeev Bhaskar.

Attualmente, Delpy ha appena concluso le riprese della miniserie The Choice, scritta da Matt Charman per Netflix, in cui veste i panni della Presidente francese.

The Entertainment System Is Down: trama e dettagli

L'ultimo lavoro di Östlund si configura come una satira pungente, ambientata a bordo di un volo a lungo raggio tra l'Inghilterra e l'Australia. Quando il sistema di intrattenimento smette di funzionare, i passeggeri sono costretti a confrontarsi con il disagio della noia.

Julie Delpy in una scena del film Prima del tramonto

Regista due volte candidato all'Oscar, Östlund ha conquistato la Palma d'Oro nel 2022 con la commedia Triangle of Sadness e nel 2017 con The Square.

Julie Delpy ha debuttato a soli 14 anni nel film Detective di Jean-Luc Godard e da allora ha preso parte a numerosi progetti cinematografici internazionali, tra cui Killing Zoe di Roger Avary, La trilogia dei colori di Krzysztof Kieslowski e la saga Before diretta da Richard Linklater, che le è valsa due nomination agli Oscar.

The Avengers: Age of Ultron - Julie Delpy alla premiere

Oltre alla carriera da attrice, ha scritto, diretto e interpretato 2 Days in Paris e 2 Days in New York. Tra i suoi altri lavori si annoverano Broken Flowers di Jim Jarmusch, The Hoax di Lasse Hallström e Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon.

Delpy ha ricevuto tre candidature ai Premi César e di recente ha presentato in anteprima al TIFF il film Meet the Barbarians, da lei scritto, diretto e interpretato, che inaugurerà il Miami Film Festival il prossimo 3 aprile.