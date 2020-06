Julianne Moore star del film Sharper, prodotto da Apple

Julianne Moore sarà la protagonista di Sharper, film che verrà prodotto da Apple i n collaborazione con A24 e Picturestart.

L'attrice premio Oscar sarà coinvolta anche come produttrice insieme a Bart Freundlich, Brian Gatewood, Alessandro Tanaka ed Erik Feig.

Il lungometraggio Sharper racconterà la storia di una truffatrice che entra in azione a Manhattan. La sceneggiatura del film è stata firmata da Brian Gatewood e Alessandro Tanaka.

Julianne Moore ha già collaborato con Apple in occasione di Lisey's Story, la serie limitata tratta dall'omonimo romanzo scritto da Stephen King e prodotto da Bad Robot.

Al centro della trama c'è Lisey che, due anni dopo la morte del marito (Clive Owen), scopre degli aspetti dell'uomo che non conosceva o aveva dimenticato. Nel cast anche Joan Allen nel ruolo della sorella maggiore di Lisey, Amanda.

King ha scritto ogni episodio della serie e Pablo Larrain è stato impegnato alla regia.