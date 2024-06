Julianne Moore protagonista di una nuova serie basata su un controverso documentario

Un altro progetto televisivo per l'attrice, che è reduce dall'impegno nella serie limitata di Sky Mary & George

Studiocanal, The Picture Company, Entertainment 360 e Zaftig Films sono in procinto di acquistare una serie televisiva con Julianne Moore basata sull'acclamato documentario del 2021 The Lost Leonardo.

Il controverso documentario racconta di come un dipinto fatiscente raffigurante Cristo nel Rinascimento, chiamato Salvador Mundi, sia stato restaurato e scoperto essere forse l'ultima opera di Leonardo Da Vinci, datato all'incirca nel periodo in cui il maestro pittore realizzò la Monna Lisa.

La Moore interpreterà Dianne Modestini, una restauratrice d'arte che ha visto qualcosa di speciale nel dipinto e lo ha restaurato minuziosamente. Lei e tutti gli altri sono rimasti sorpresi nel vederlo passare da un oggetto da 1000 dollari in vendita all'asta al dipinto più costoso mai acquistato, con un valore di 450 milioni di dollari quando il banditore ha battuto il martelletto alla casa d'aste newyorkese Christie's nel 2017.

May December: Natalie Portman e Julianne Moore in un'immagine

Una storia clamorosa e ricca di mistero

Tra il restauro e la vendita, ci sono stati numerosi e misteriosi colpi di scena e controversie provenienti dal ventre del mondo delle belle arti. Ma tutto è iniziato con gli acquirenti originali che hanno ingaggiato Modestini, la moglie di un leggendario restauratore d'arte, che ha preso in carico un oggetto che sembrava un relitto quando l'ha ricevuto. Secondo gli scettici, la maggior parte della pittura visibile nel prodotto finito era sua e solo una parte di Da Vinci. Ma Modestini trovò sotto lo strato di vernice cose che lo rendevano un capolavoro, come la posizione del pollice che era simile a quella dipinta da Da Vinci in altre opere.

I personaggi del documentario sono eccentrici e divertenti, compreso un intermediario che ha acquistato il dipinto per girarlo a un oligarca russo. Quest'ultimo si infuriò quando scoprì che il suo intermediario non gli aveva detto che aveva aggiunto un'enorme maggiorazione, il che portò l'oligarca a dedicarsi alla rovina dell'intermediario.

L'acquirente finale dell'asta non si è mai fatto avanti, ma si ritiene che sia Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita. La serie proverà a capire se il Leonardo perduto è la più grande scoperta artistica del nostro tempo o una delle più grandi truffe della storia dell'arte.

Alla regia due campioni della commedia

Glenn Ficarra e John Requa, registi di Crazy, Stupid, Love e Focus - Niente è come sembra, dirigeranno Lost Leonardo, e saranno anche produttori esecutivi sotto la loro insegna Zaftig Films insieme al partner Charlie Gogolak. Gillian Weeks, che ha creato la serie e scritto l'episodio pilota, sarà showrunner e produttore esecutivo.

Oltre a interpretare Modestini, il premio Oscar Moore sarà produttore esecutivo. L'attrice è reduce dalla serie di successo di Starz Mary & George ed è stata nominata ai Golden Globe per il film di Todd Haynes May December.