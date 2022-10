Julianne Moore è la protagonista di Mary & George, nuova miniserie storica targata Sky e AMC

Julianne Moore guiderà la nuova serie tv targata Sky e Amc, Mary & George. In base a quanto recentemente riportato da Deadline, l'attrice premio Oscar si troverà al centro di questa nuova storia per il piccolo schermo basata sulle vicende dei reali Mary Villiers e suo figlio George, sviluppandosi in un arco narrativo composto diviso in otto parti.

La serie è stata ideata da DC Moore, ispirandosi al saggio The King's Assassin di Benjamin Woolley

Un primo piano di Julianne Moore

Le riprese di Mary & George con Julianne Moore dovrebbero iniziare all'inizio del 2023, vedendo l'attrice nei panni della protagonista, e seguendo quindi le vicende della contessa di Buckingham, che nell'Inghilterra del XVII secolo plasmò il suo bellissimo figlio, George, così da sedurre il re Giacomo I e diventare il suo amante. Una storia di intrighi, di potere e di strategie senza scrupoli, quindi.

Questa è la seconda volta in cui Julianne Moore accetta di guidare una serie tv dopo La storia di Lisey, nel 2021, per Apple TV+. Alla regia di Mary & George troviamo invece Oliver Hermanus. Parlando del progetto Julienne Moore ha dichiarato: "Mary Villiers era una donna che attraverso le proprie azioni è diventata una figura potente e influente nella Londra giacobina. È una sfida che mette timore risultando al tempo stesso esaltante portarla in vita sullo schermo".

DC Moore, Writer & Executive Producer ha dichiarato: "Da quando per la prima volta ho letto della vita di Mary Villiers - e di tutto ciò che ha ottenuto con suo figlio, George - sono stato ossessionato dall'idea di portare questa storia sullo schermo. L'amore per gli uomini di Re Giorgio, spesso trascurato dalla storia, la straordinaria ascesa di Maria come donna in un modo maschile e, le (moltissime) conquiste sessuali e politiche di George: questa è una storia profondamente ricca eppure ancora del tutto inedita sullo schermo, quella di una coppia di commoners che ha conquistato qualunque cosa si trovasse davanti a loro".

Mary & George è stata commissionata da Gabriel Silver, Director of Commissioning, e da Sam Hoyle, Commissioning Editor di Sky Studios, per Zai Bennett, MD of Content - Sky UK. Sam Hoyle sarà il produttore esecutivo per Sky Studios. Liza Marshall è produttrice esecutiva per Hera Pictures, insieme a DC Moore e Oliver Hermanus. Regista principale sarà Oliver Hermanus.

Mary & George debutterà nel 2023 su Sky e in streaming su NOW nel Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera. AMC Networks la trasmetterà negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zalanda e India.

La distribuzione internazionale è di NBCUniversal per conto di Sky Studios.