Juliana Canfield: la star di Succession nella serie Peacock The Missing

Dopo i ruoli da regular in Succession e Y: L'ultimo uomo, Juliana Canfield sarà co-protagonista della serie The Missing, firmata da David E. Kelley.

Juliana Canfield, che interpreta Jess Jordan, la fedele assistente di Kendall, in Succession, è stata scelta come protagonista femminile al fianco di Jeff Wilbusch in The Missing, la serie di otto episodi per Peacock firmata da David E. Kelley. La serie è basata sul bestseller internazionale dello scrittore israeliano Dror A. Mishani, The Missing File.

Scritto da Kelley, che sarà anche showrunner e produttore esecutivo, The Missing racconta la storia del detective Avraham (Jeff Wilbusch), la cui fede nell'umanità diventa il suo superpotere quando si tratta di scoprire la verità. Guidato da un profondo senso di spiritualità e da solidi principi religiosi, Avraham metterà in discussione la propria umanità quando un'indagine apparentemente di routine si trasforma inq ualcosa di completamente diverso.

Juliana Canfield interpreterà Janine Harris, una detective appena approdata presso il NYPD. Alla ricerca di un mentore, Harris chiederà di poter collaborare con Avraham, che preferisce lavorare da solo, e realizzare il suo desiderio.

Dopo la laurea presso la Yale Drama School of Drama in 2017, la carriera di Juliana Canfield è in costante ascesa. Oltre al ruolo ricorrente in Succession, di recente ha partecipato come regular alla serie FX Y: L'ultimo uomo, cancellata dopo una sola stagione.