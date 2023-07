Julian Sands, nell'ultima intervista raccontò i pericoli dell'alpinismo

La star di Camera con vista Julian Sands rilasciò un'ultima intervista a fine 2022, proprio poche settimane prima dell'escursione che lo condusse alla morte, nella quale parlò anche dei pericoli di una delle sue grandi passioni, l'alpinismo.

A Radio Times Sands raccontò di essersi abituato alle escursioni in solitaria perché gli amici avevano rinunciato all'alpinismo a causa della situazione ambientale instabile:"Gli amici con cui arrampicavo hanno smesso di andare in montagna, in parte perché hanno scoperto che con il cambiamento climatico le pareti rocciose sono diventate più instabili, in parte è l'età. Se non hai davvero la voglia e la concentrazione per salire una via, se non sei assolutamente convinto diventa molto più pericoloso ed è un'esperienza molto più sgonfia".

Sands aveva sottolineato la difficoltà di trovare persone con le quali condividere quei momenti:"Trovare persone la cui compagnia mi piace in condizioni così stressanti ed intime non è facile. Ho trovato cose inquietanti sulle montagne, quando sai di essere in un posto dove molte persone hanno perso la vita, sia sull'Eiger che sulle Ande. Potresti trovarti di fronte a resti umani e può essere agghiacciante".

Julian Sands è morto dopo un'escursione in solitaria nella zona del Monte Baldy in California. Scomparso lo scorso 13 gennaio, l'attore è stato rinvenuto senza vita a fine giugno.