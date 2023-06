Julian Sands, il ricordo di Melanie Lynskey:'Non ti dimenticherò mai'

La star di Don't Look Up Melanie Lynskey ha condiviso un toccante pensiero su Julian Sands.

Melanie Lynskey ha pubblicato su Instagram un emozionante saluto al collega Julian Sands, tragicamente scomparso durante un'escursione nei pressi del Monte Baldy in California.

Nelle scorse ore è stata confermata la morte di Sands, dopo le analisi sui resti ritrovati nella zona in cui la star era scomparsa nel mese di gennaio.

"Julian Sands. Ti ho incontrato sul set di Red Rose nel 2000. Camera con vista era un film che avevo visto una dozzina di volte e ti adoravo. Ero talmente nervosa dal riuscire a malapena a parlarti. Quando finalmente ti ho detto cosa significassi tu e il film per me ero rimasta colpita dalla tua umiltà, dalla tua mancanza di ego, dall'assenza di qualsiasi superbia. Ho avuto la sensazione che fosse un film molto speciale per te ma anche soltanto un lavoro in una lunga serie di lavori interessanti ed eclettici, per i quali eri così grato. Siamo diventati subito amici" ha scritto Lynskey nel post.

Settimana scorsa le forze dell'ordine avevano annunciato che le ricerche dell'attore sarebbero proseguite a distanza di mesi dalla sua scomparsa. Poche ore dopo il ritrovamento dei resti e la conferma della morte dell'attore britannico, da diversi anni trasferitosi in California.