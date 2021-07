Julia Ormond nel cast di Reminisce, film diretto da Mädchen Amick

Julia Ormond farà parte del cast di Reminisce, l'esordio alla regia di Mädchen Amick che fa parte del cast della serie Riverdale.

Le riprese del film, ispirato a una storia realmente accaduta, sono già iniziate nella città di Los Angeles.

Nel cast di Reminisce ci saranno quindi Bruce Dern, Elissa Shay, Anzu Lawson, Julia Ormond e Johnny Ferro.

La sceneggiatura del progetto, primo film diretto da Mädchen Amick, è firmata da Shay e Cary Haze e sul grande schermo si seguirà il percorso di una giovane donna che affronta il proprio trauma, i cuori spezzati e una malattia mentale spingendosi ai limiti della realtà per superare tutto quanto le è accaduto e trovare se stessa. Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi affidati agli attori.

Julia Ormond è recentemente stata impegnata nelle riprese di The Walking Dead: The World Beyond, lo spinoff della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman in cui interpreta Elizabeth Kublek, leader del gruppo militare chiamato CRM. L'organizzazione sembra sia legata anche alla storia di Rick, il protagonista dello show originale affidato ad Andrew Lincoln, che tornerà sugli schermi grazie a un film in cui si racconterà quanto accaduto all'ex sceriffo dopo essere stato portato via a bordo di un elicottero mentre era gravemente ferito.