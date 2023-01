Jujutsu Kaisen, Gege Akutami cercherà di stare "alla larga" da uno dei tropi narrativi di Naruto

Jujutsu Kaisen di Gege Akutami è tra i titoli più popolari degli ultimi anni, e tra manga, anime e lungometraggio animato, ha raggiunto un successo davvero invidiabile. Ma l'autore ha fatto sapere, in un'intervista in realtà di diverso tempo fa, che non seguirà un preciso tropo narrativo visto anche in una delle opere più celebri di sempre, Naruto.

Spesso, infatti, Jujutsu Kaisen è stato accostato al manga di Masashi Kishimoto, dati anche alcuni archetipi presenti in entrambe le opere, ma Gege Akutami ci ha tenuto a precisare che, di certo, non ci ritroveremo davanti una "variante del Talk no Jutsu", come la soprannominerebbero i lettori (il "Talk no Justsu" è un nomignolo dato dai fan alla capacità di Naruto di riuscire ad esempio a convincere il cattivo di turno a redimersi semplicemente parlandoci, intesa giocosamente come una tecnica speciale del ninja).

"A differenza di quanto accade in Naruto, dove l'eroe parla con il villain e riesce anche a farci pace, mi sembra davvero improbabile che Sukuna possa accettare Yuji o l'amore del prossimo" avrebbe detto l'autore in una passata intervista realizzata in Francia, di cui ora sono riemerse le traduzioni, come riporta Comicbook.

"Quindi ecco, è impossibile che Sukuna possa redimersi ed espiare i propri peccati" ha continuato, facendo riferimento poi a un altro villain della storia, Mahito "Gli ideali di Mahito sono molto simili a quelli di Sukuna. Volevo evitare il classico trope di lui che alla fin fine, scavando molto a fondo, fosse buono. Mahito è intrinsecamente cattivo, e pensa solo a come far soffrire gli umani".

Sarà davvero così che andrà a finire per Sukuna, il Re dei Demoni la cui anima risiede nel corpo del protagonista dell'opera, Itadori Yuji? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che in la seconda stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen arriverà quest'estate in Giappone (ancora da confermare ufficialmente la data d'uscita italiana), mentre potete continuare a seguire il manga edito in Italia da Panini Comics in edicola, fumetteria e store online.