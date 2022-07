Judith Chemla mostra le ferite dovute agli abusi domestici: "Non ce la faccio più" (FOTO)

L'attrice francese Judith Chemla ha scelto Instagram per pubblicare le foto delle ferite che ha detto di aver subito un anno fa a causa degli abusi domestici di cui è stata vittima: l'uomo in questione sarebbe il padre di sua figlia, di cui la star non ha fatto il nome.

Lo scorso maggio, secondo FranceInfo, il regista Yohan Manca, con il quale Chemla aveva avuto una relazione in passato, è stato condannato a otto mesi di reclusione con sospensione della pena per violenza domestica contro l'attrice. Nel lungo post di Instagram, Chemla ha scritto: "Ho così tante prove... lui continua a cercare di farmi del male... Cosa deve succedere affinché mi lasci in pace? Non lo sopporto più. Esigo la pace. È più chiaro così?".

L'attrice ha esordito dicendo: "Un anno fa la mia faccia era ferita, blu, viola sotto gli occhi, mi vedevo deforme e piena di ematomi. Un anno fa ho guardato la mia faccia allo specchio e ho capito che non potevo più nascondere la mia il mio volto e la mia sofferenza agli altri."

"Devo tornare alla polizia una terza volta? Presentare una terza denuncia in un anno? Essere nell'industria cinematografica e, di conseguenza, avere ottenuto otto mesi di sospensione della pena non è abbastanza per lui? Dovrei tenerlo per me? Se lo facessi continuerebbe a sentirsi al di sopra della legge... Continuerà a credere di essere in grado di mettermi le mani addosso e molestarmi moralmente", ha concluso Judith Chemla.