Judi Dench: "Idris Elba potrebbe diventare James Bond!"

Judi Dench, che ha fatto a lungo parte del cast dei film dedicati a James Bond ha rivelato di non escludere che in futuro l'iconico ruolo venga affidato a Idris Elba.

La star, che ha interpretato M. da Goldeneye distribuito nelle sale nel 1995, ha infatti accennato a chi potrebbe essere l'erede di Daniel Craig dopo l'ultima avventura di cui sarà protagonista in No Time to Die. Judi Dench, mentre era ospite della trasmissione The Graham Norton Show, ha raccontato di aver scherzato con Idris Elba accennando alla possibilità che diventi in futuro l'agente 007. L'attrice ha spiegato: "Sapevo che era in corsa per il ruolo di Bond. In Cats devo pronunciare una battuta rivolgendomi a lui dicendo 'Non arriverai mai all'Heaviside Layer. Ma durante le prove ho detto 'Non arriverai mai all'MI6'".

Judi ha però sottolineato: "In realtà penso che ci riuscirà".

Idris Elba, in passato, ha spiegato che l'idea di diventare James Bond lo affascina, tuttavia per ora non ha mai avuto delle possibilità concrete di ottenere l'iconico ruolo. Bisognerà quindi aspettare il futuro del franchise per scoprire se la star di Luther avrà la possibilità di ricevere l'importante incarico.