Jude Law terrorizzato al pensiero di dirigere un film da solo: "Adoro l'idea anche se mi spaventa"

La star di The Young Pope ha diretto alcuni segmenti di film e serie tv ma non si è mai cimentato alla guida di un lungometraggio.

Jude Law ha partecipato da ospite al podcast SmartLess, condotto da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, e ha parlato anche della sua esperienza sul set della serie tv Black Rabbit, che lo ha portato a rivalutare l'idea di dirigere un film.

In passato, l'attore britannico ha diretto un segmento del film antologico Tube Tales nel 1999, e un episodio della serie antologica del 2019, Do Not Disturb. Tuttavia, l'idea di dirigere un lungometraggio da solo lo spaventa.

Fascino e paura

Nel corso del podcast, Jude Law ha confessato:"Adoro il pensiero di dirigerlo ma mi terrorizza. Mi ha fatto seriamente riflettere sull'idea di tornare a dirigere ma mi spaventa per la vastità di decisioni da prendere".

Jude Law e Vanessa Kirby sul set di Eden di Ron Howard

Jude Law ha elogiato il collega Jason Bateman perché farebbe sembrare tutto incredibilmente semplice e diretto e perché guardarlo dirigere è stato incredibile. Bateman ha diretto i primi due episodi di Black Rabbit e nella serie interpreta il fratello del personaggio di Law.

Esperienze con i registi

Nel caso dovesse decidere di tornare dietro la macchina da presa per realizzare un lungometraggio interamente da solo, Jude Law potrebbe prendere ispirazione e spunto dai tantissimi grandi registi con i quali ha lavorato, come Steven Spielberg, Anthony Minghella, Steven Soderbergh e David Cronenberg.

Nei giorno scorsi è stato proiettato al Torino Film Festival l'ultimo film con protagonista Jude Law, Eden di Ron Howard, basato sulla reale storia dei coloni europei che giunsero sull'isola di Floreana, al fianco di Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney e Ana de Armas. Il film è stato presentato in anteprima mondiale all'ultimo Toronto International Film Festival.