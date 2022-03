Jude Hill, star di Belfast, si è commosso incontrando Andrew Garfield

Jude Hill, il giovane protagonista del film Belfast diretto da Kenneth Branagh, ha ammesso che si è commosso alla vista di Andrew Garfield, interprete di una delle versioni di Peter Parker nella nuova avventura con Tom Holland.

L'attore ha rivelato a Variety qualche dettaglio della sua esperienza vissuta in queste settimane a Hollywood.

Parlando della sua passione per le avventure dell'Uomo Ragno, il protagonista di Belfast ha raccontato: "Spider-Man: No Way Home è stato il primo film che mi ha fatto un po' commuovere. Ho pianto quattro volte durante quel film, è un'opera d'arte". Jude Hill ha proseguito: "Non appena Tom Holland ci è passato accanto, ho capito chi era. Ed è in quel momento che sei in una situazione in cui potresti facilmente andare in crisi... E mi ha detto una parola e mi sono entusiasmato. Semplicemente ripensandoci ora, è semplicemente... 'Wow'".

Nella serata di domenica, l'attore ha incontrato un altro Spider-Man quando gli è stato presentato Andrew Garfield prima della cerimonia di consegna dei premi Screen Actors Guild Awards: "Stavo per piangere".

A presentare Jude e Andrew è stato Ciarán Hinds. Caitriona Balfe, che in Belfast ha la parte della madre del piccolo protagonista, ha quindi aggiunto: "Ora dobbiamo solo incontrare il terzo Spider-Man e abbiamo il trio".