Joy: la storia vera che ha ispirato il film con Jennifer Lawrence

Joy, un film del 2015 scritto e diretto da David O. Russell con protagonisti Jennifer Lawrence, Robert De Niro e Bradley Cooper, trae ispirazione dalla storia vera di Joy Mangano: creatrice di un impero commerciale ed inventrice del Miracle Mop, un mocio per pulire i pavimenti.

Joy: un primo piano di Jennifer Lawrence

La Mangano nacque nel 1956 a New York, da genitori italo-americani, e iniziò a concretizzare il suo genio creativo sin da una tenera età quando, lavorando in un ospedale per animali a Huntington, inventò un collare per pulci fluorescente per proteggere gli animali domestici.

Joy sviluppò il Miracle Mop nel 1990: un rivoluzionario mocio in plastica auto-strizzante con una testa ricavata da un anello di cotone che può essere facilmente strizzato. La Mangano realizzò il suo primo prototipo, il cui assemblaggio fu fatto nella carrozzeria di suo padre a Peconic nel 1991, utilizzando quasi esclusivamente i suoi risparmi.

Joy: Jennifer Lawrence in una scena del film, in compagnia con una giovane attrice

Joy iniziò a vendere la sua invenzione nei negozi locali di Long Island ed in seguito piazzò 1.000 unità presso il canale televisivo QVC. L'emittente le permise di andare in onda e l'inventrice riuscì a vendere 18.000 pezzi durante la trasmissione televisiva.

Joy: Isabella Rossellini e Jennifer Lawrence in una scena del film

La Mangano ha incorporato la sua attività nella società Arma Products, ribattezzandola in Ingenious Designs, che ha successivamente venduto a USA Networks, la società madre della Home Shopping Network. Nel 2000, la sua azienda vendeva Miracle Mops generando ricavi di 10 milioni di dollari all'anno.